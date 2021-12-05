Battaniyelere sarılarak hırsızlık yapanlara tutuklama
Ağrı'nın Patnos ilçesinde battaniyeye sarılarak girdikleri bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 05.12.2021, 15:05
İlçedeki Yeni Mahalle'de bir iş yerine giren hırsızlar 16 karton sigara ve kasadan 500 lira çalarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları tespit edip yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesi ve araştırmaları sonucu zanlıların O.K. ve B.S. olduğu belirlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için battaniye örtünen bu kişilerin kapıyı açıp sigara ve kasadan para aldığı belirlendi.
Kaynak: AA
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