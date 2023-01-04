Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) açıklama yaptı.

Soylu, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonları"nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini söyleyen Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular" dedi.