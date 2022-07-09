Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Alınan ilk bilgiye göre, Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga nedeniyle köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralananlar 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.