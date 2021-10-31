Başvuruların yüzde 99,76'sı çözüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılanması amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda 2017'de Açık Kapı uygulaması başlatıldı.

Ülke genelinde 221 kaymakamlıkta kurulan Açık Kapı birimlerine hizmete başladığı günden bu yana 5 milyon 747 bin 307 başvuru yapıldı.

Başvuruların 5 milyon 733 bin 764'ü çözüme kavuşturulurken çözüme kavuşturulma oranı yüzde 99,76 oldu.

Bu yılın 10 aylık döneminde ise gelen 864 bin 848 başvurunun yüzde 99,92'si sonuçlandırıldı.

Tekerlekli sandalye de istendi, kütüphane kurulması da

Her talebin dinlendiği ve incelendiği Açık Kapı birimlerine gelen başvurular arasında yer alan tekerlekli sandalye, okula kütüphane kurulması, engelli vatandaşın millet bahçesini gezmesi gibi talepler, ilgili birimlerce yerine getirildi.

Çanakkale Valiliği ile AB ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Herkese Açık Kapı" projesi kapsamında Valilik personeline işaret dili eğitimi verilerek işitme engelli vatandaşların da sorunlarının çözülmesi için adım atıldı.