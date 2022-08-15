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Başkentteki fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler yolda kaldı, ağaçlar devrildi.

Genel 15.08.2022, 16:50 15.08.2022, 17:37
Başkentteki fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.

Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

Kaynak: AA
#ankara #sağanak
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