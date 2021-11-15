Başkentte Rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da savcılık icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 32'si yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 15.11.2021, 09:23 15.11.2021, 09:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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