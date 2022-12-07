Başkentte korkutan deprem!
Kandilli'den aktarılan bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi 3.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Genel 07.12.2022, 13:06 07.12.2022, 13:47
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ankara'da saat 12.16'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Gölbaşı ilçesine bağlı Karacaören köyü.
Ankara'da gerçekleşen son depremle ilgili ayrıntıları Kandilli Rasathanesi duyurdu. Kandilli'den aktarılan bilgiye göre merkez üssü Gölbaşı-Karacaören olan bir deprem meydana geldi.
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