Başkentte kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.