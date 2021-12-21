Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin operasyon düzenledi.
Genel 21.12.2021, 08:58 21.12.2021, 09:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan; toplamda 26 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA
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