Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında birçok kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 3'ü avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü avukat 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
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