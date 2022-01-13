Başkentte DEAŞ operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 15 yabancı uyruklu örgüt üyesinin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Irak'ta bulundukları sürede terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye girdikten sonra da çatışma bölgeleri ile irtibatlarını sürdürdükleri tespit edildi.