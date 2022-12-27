Başkentte DEAŞ operasyonu
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 27.12.2022, 10:07
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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