Başkentte DEAŞ operasyonu
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 09.11.2022, 10:19
Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Athletic Bilbao
|14
|24
|4. Atletico Madrid
|13
|24
|5. Real Betis
|13
|24
|6. Osasuna
|14
|23
|7. Real Sociedad
|13
|23
|8. Rayo Vallecano
|13
|21
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Real Valladolid
|14
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Girona
|14
|16
|14. Getafe
|13
|14
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|14
|4