Başkentte DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen kişiler gözaltına alındı.
Genel 13.10.2022, 09:25
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.
Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalandı.
Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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