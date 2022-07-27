Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyon
Başkentte terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 27.07.2022, 10:24
Başkentte terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 16 yabancı uyruklu zanlıdan 15'i yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 16 yabancı uyruklu şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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