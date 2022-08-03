Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyon: 15 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 03.08.2022, 16:19
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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