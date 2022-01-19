Başkentte asayiş uygulaması: 360 tutuklama
Ankara'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da asayiş uygulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 251 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, , sokaklar ve umuma açık yerlerde, 30 Aralık 2021- 3 Ocak 2022 tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimlerde, şüpheli görülen 573 bin 225 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 251 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 360'ı tutuklandı.
Kontrol edilen 213 bin 225 otomobilden 13'ünün çalıntı olduğu belirlendi.
Ayrıca 28 motosiklet ve 20 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 614 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.
Üst aramalarında ve araçlarda 1441 paket kaçak sigara, 35 kurusıkı tabanca, 92 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 3 bin 502 fişek, 31 belgesiz av tüfeği ile 139 kesici ve delici alet ele geçirildi.
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|56
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|18
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|20
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