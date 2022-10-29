Başkent'te asayiş uygulaması: 1993 kişi yakalandı

Ankara'da son 2 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle yakalanan 1993 kişiden 28'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından 13-27 Ekim'de yapılan asayiş uygulamalarının sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da yapılan uygulamalarda, 617 bin 128 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle yakalanan 1993 kişiden 28'i tutuklandı.

Polislerin kontrol ettiği 225 bin 713 araçtan 4'ünün çalıntı olduğu tespit edildi.

Ekipler, 107 motosiklet ve 32 modifiyeli araca Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket etmekten, 3 bin 748 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yaptı.

Yapılan aramalarda 2'si ruhsatlı, 81'i ruhsatsız 83 tabanca, 4'ü belgeli, 30'u belgesiz 34 av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca, değişik çapta 1257 fişek, 78 kesici ve delici alet ile 2 bin 229 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.