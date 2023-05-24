Başkan Erdoğan'dan rehavet uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan, ''Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli'' açıklamasında bulundu. 'koltuk paylaşımı yapıyorlar' diyen Erdoğan, ''Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer gençler, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, aziz vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan caddeleri, sokakları ve haneleri ile tüm Keçiören'i selamlıyorum. Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. Gün oldu güzel haberlere beraber sevindik, aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısı ile tatlısı ile güzel günler geçirdik. Keçiörenli komşularımız ile bağlarımızı koparmadık. Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Kardeşlerimizi duaları ile zaten yanımızdaydı. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda dik durdu. Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördük. Şimdi de inşallah pazar gününe aynı dik duruşla hazırlandığını görüyorum.

Keçiören, Pazar'a hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız gençler? Size inanıyorum ve sizi seviyorum Bay bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz. Siz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yönelik muhabbetinizi bir kez daha ortaya koydunuz. Siz 53'ü aşan oy oranıyla mecliste Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz.

Dün Malatya'daydım. Konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettik. Ve Keçiören Malatya neyse Keçiören o. Bugün yağış vardı, toplantıyı kapalı salonda yaptık. Açık alanda yapsak en az 50 bin kişiyi orada toplardık. Bunu sandıklarda toplayacağız. Sivas'a geçtim Malatya'dan sonra. Sivas bir başkaydı. Sivas'ta 100 bin kişi vardı. Yiğidolar coştu, caddelere taştı. İnşallah pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı.

Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu yani yasama organı olarak biz varız. Pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları altüst edecek. Biz talimatı Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. 21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı kuracağız. Milletimiz ekonomimizi Londra'daki tefecilere, IMF'deki komiserlere teslim etmek isteyenlere 'Bay bay' demiştir. Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti.

Bu ne demektir, yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Ve milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi. Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 parlamento oyları ve vekilleri ile inşallah önümüz açık. 21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz, Türkiye'nin geleceğini kuracağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle kuracağız. İktidara giden yolu Kandil'de ve Pennsylvania'da arayanlara milletimiz kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı Kandil'in sokaktaki eşyalarından teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz. Milletimiz ekonomisini Londra'da tefecilere teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen ne hesap biliyorsun ne kitap. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde sözcüsü ve iyi partinin malum Merkez Bankası'nda görev yapan kişisi ile IMF komiserleri ile görüştüler. Bize IMF'den borç alın diye tavsiye bulundular. 2013'te ilişkimizi kestik biz IMF ile. Başbakanlığımız döneminde 135 milyar dolara çıkardık rezervimizi. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin oyunlarına bakmayın.

Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli.

Başbakan önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize büyük maliyetti oldu. Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatan Kılıçdaroğlu ile kol kola olan kişi. Gencimiz iş bulamadı, esnafımız iş yapamadı, turizmcimiz turist bulamadı. Bir avuç elit dışında milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimi ile bunu tersine çevirdik.

Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi 2. turda da sergilemeniz lazım. Yasama ve yürütmeni uyum içinde çalışması çok önemli. Vesayet güçlerinin milletin iradesini gasbetmesine yol vermedik. Yasama, yürütme ve yargı arasında güç çekişmesi yaşanmasına müsaade etmedik. 28 mayısta bizim rakibimiz CHP Genel Başkanı değildir, bizim tek rakibimiz rehavettir. Sandıkları bayram yerine çeviren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum.