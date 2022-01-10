Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Genel 10.01.2022, 18:10 10.01.2022, 18:09
Üzümlü ilçe merkezinde bir park yakınında oynayan 9 yaşındaki E.B, aniden bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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