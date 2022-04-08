Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede yangın çıktı. Yangına itfaiye erleri tarafından müdahale ediliyor.
Genel 08.04.2022, 13:51
İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA
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