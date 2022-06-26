Bartın-Karabük yolunda yaka seli oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Batı Karadeniz'de yağış başladı.

Yağış, sabah saatlerinde Bartın'da da etkili oldu. Bölgedeki birçok noktada yaka seli oluştu.

Bartın-Karabük kara yolu, sel sebebiyle tek şeride düşürüldü. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yağışlar devam edecek

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan noktalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük'te yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olması isteniyor.