Bartın'da denize giren genç boğuldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde denize giren 24 yaşındaki Ömer Tosun boğuldu.
Genel 09.07.2022, 21:58
Amasra ilçesindeki Akkonak köyü sahilinde denize giren 24 yaşındaki Ömer Tosun, dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitiren Tosun'un, arkadaşıyla Ankara'dan tatil için geldiği öğrenildi.
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