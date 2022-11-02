Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist yürütülen başarılı operasyonla öldürüldü.
Genel 02.11.2022, 11:45
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmediği, verilmeyeceği vurgulandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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