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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Genel 10.10.2022, 12:15 10.10.2022, 12:17
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#pkkypg #Barış Pınarı bölgesi
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