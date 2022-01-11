Baraj doluluk oranlarında son durum

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 1 Ekim 2021-10 Ocak 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 17,2 azalmasına karşın, 2021 su yılına göre yüzde 62,5 artış gösterdi.

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı 10 Ocak itibarıyla yüzde 48 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 19 seviyesindeydi. Barajlarda halihazırda yaklaşık 421 milyon metreküp kullanılabilir su bulunurken 10 Ocak'ta şehre verilen su miktarı yaklaşık 2,5 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Hiç yağış almasa dahi İstanbul'un 5,6 aylık suyu bulunuyor.

Ankara'daki barajlarda ise 10 Ocak itibarıyla doluluk oranı yüzde 8 olarak hesaplandı. Geçen yıl bu oran yüzde 9,6 seviyesindeydi. Ankara'ya içme suyu temin eden barajların depolama kapasitesinin diğer illere göre çok daha büyük olması nedeniyle kentin su yeterlilik durumunun yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirilmemesi önem taşıyor.

1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında halen 113 milyon metreküp su bulunuyor. Ankara'da günlük ortalama 900 bin metreküp su kullanılıyor. Hiç yağış olmaması durumunda bile başkentteki barajlarda 4,5 aylık ihtiyacı karşılayacak miktarda su yer alıyor.

İzmir ve Bursa'daki barajlarda durum

İzmir'e içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 23 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçen yıl 10 Ocak itibarıyla yüzde 20 seviyesindeydi. Kentteki barajlarda halihazırda yaklaşık 167 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. 10 Ocak'ta 340 bin metreküplük kısmı barajlardan, kalanı yeraltı suyu kuyularından olmak üzere şehre verilen toplam su miktarı 300 bin metreküp olarak kaydedildi. Hiç yağış almasa bile İzmir'in yaklaşık 16 aylık suyu bulunuyor.

Bursa'ya içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı geçen yıl 10 Ocak itibarıyla yüzde 13 seviyesindeyken bu yıl yüzde 30 seviyesine ulaştı. Kente içme suyu temin eden barajlarda halihazırda 20 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. 10 Ocak'ta şehre verilen su miktarı 300 bin metreküp olarak kaydedildi. Hiç yağış almasa bile Bursa'nın 2 aylık suyu verilmeyi bekliyor.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki içme suyu barajlarında 10 Ocak itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla yüzde 9 daha fazla su bulunuyor.

Maksatlarına göre barajlarda doluluk oranları

Öte yandan, işletmede olan 266 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 22 olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 31 seviyesindeydi. İşletmedeki 140 enerji maksatlı barajda ise aktif doluluk oranı yüzde 23,4 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı tarihte bu oran 34 olarak kaydedilmişti.

İşletmedeki 102 içme suyu maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 31 olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 32'ydi.

Barajların işletme programları her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanıyor. Gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabiliyor.

Türkiye'de depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynaklanırken akımlar mart-haziran döneminde gerçekleşiyor. Bu nedenle mart ayından itibaren barajlardaki doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor.