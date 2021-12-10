Balon turizmine rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin rağbet gösterdiği aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turları, bölgede etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle 8 gündür yapılamıyor.

Bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzülerek, turistlerin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri gökyüzünden izlemelerine olanak sağlayan balon turları, 2 Aralık Perşembe gününde beri düzenlenemiyor.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle iptal edilen turların yeniden başlayabilmesi için hava koşullarının normalleşmesini beklediklerini belirtti.

Her yıl aralık ayında mevsim koşullarından dolayı balon turlarındaki iptallerin daha çok yaşandığını aktaran Dinler, "Aralık ayının ikinci yarısında Kapadokya'da Noel ve yılbaşı tatilinden dolayı yerli ve yabancı turist hareketliliği bekliyoruz. Umarım gelecek haftadan itibaren hava koşulları balon turları için elverişli olur ve konuklarımızı balonlarımızda ağırlayabiliriz." dedi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce günlük yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.