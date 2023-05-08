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Balkan gençleri seçim deneyimi için İstanbul'da

Balkanlardan gelen onlarca genç, İstanbul'da seçim çalışmalarını yerinde inceledi, kendi ülkelerinde uygulamak üzere birçok deneyim edindi.

Genel 08.05.2023, 00:55 08.05.2023, 00:58
Balkan gençleri seçim deneyimi için İstanbul'da

Balkanlar ve Sancak bölgesinde yaşayan, burada siyasi partiler ile STK'larda görev yapan ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için İstanbul'a seçim çalışmalarına katılan gençler, 1'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programında bir araya geldi. Gençlerin İstanbul'da yaptıkları seçim çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Kanyılmaz, “Bu arkadaşlarımıza burada seçim sürecinde saha çalışmalarımızdan tutun, çeşitli eğitimlerimize kadar hepsini sağlıyoruz. Bunları da örnek model olarak kendi ülkelerine ihraç etmelerini sağlıyoruz ve onları sürekli takip ediyoruz” dedi.

Balkanlar'da ve Sancak Bölgesinde yaşayan, ülkelerinde siyasi partilerde veya STK'larda görev yapan gençler, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler çerçevesinde çalışmalarda bulunmak için İstanbul'a geldi. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Live The Election, 23 Summit' programı çerçevesinde İstanbul'a gelen 45 genç, İstanbul'da yaşayan Balkan göçmeni vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarında bulunuyor. Vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin önemini anlatan gençler, siyasi pratik anlamında da deneyim kazanıyor. Balkanlardan ve Sancak Bölgesinden gelen gençlerin bu program çerçevesinde Türkiye hakkında iyi intiba kazanmaları da hedefleniyor.

4 gün boyunca çalışmalarda bulunan gençler, çalışmalarının son gününde Beykoz Kavacık'ta bulunan 1'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programında buluştu. Etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Emin Saraç, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Kanyılmaz da katılım gösterdi.

“Türkiye'deki bu seçimlerin çok önemli olduğunu anlıyoruz ve bu yüzden destek vermek için buradayız”

Bosna Hersek'ten gelen Rijana Yusufbegovic, “Biz 12 kişilik ekip kurduk. Bosna Hersek'ten geldik. Buradaki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Biz Boşnaklarla toplantı yapıyoruz ve onları ikna ediyoruz. Bosna Hersek'te 6 parti koalisyon kurdu. Bizim başkanımız kazandı, bizim partimiz en çok oyu aldı ama onlar koalisyon yaptılar ve parlamentoda iktidarı aldılar. Türkiye'deki bu seçimlerin çok önemli olduğunu anlıyoruz ve bu yüzden destek vermek için buradayız” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın bize olan destekleri hiçbir zaman eksilmedi”

Makedonya'dan gelen Necmiye Elmas,“Biz İstanbul'a 4 gün önce geldik. 4 gündür hem sahada hem de çeşitli faaliyetler olmak üzere seçimin nasıl ilerlediğini ve Balkanlardan gelen Türklerin seçime nasıl katkı sağlayacağını öğrendik. Bunları sahada da gerçekleştirdik. Bizim asıl amacımız, çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz her zaman. Bize olan destekleri hiçbir zaman eksilmedi. Ona olan saygımız da sonsuz. Biz diliyoruz ki bu yıl da onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bizim katkımız işe yararsa ki yarayacağını umuyorum, bu sene de Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle tedavi için Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen, tedavisinin ardından Türkiye'de yaşamaya başlayan Almina İdrizovic, “Biz ağırlık olarak Sancaklı, Makedonyalı, Boşnak kardeşlerimize bu seçimlerin ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben zaten yıllardır buradayım. Hem gidip gelerek tedavi gördüm. Tedavimi de Tayyip Sultan, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı üstlendi. Aynı zamanda da burada okuyorum. Dolayısıyla hem buradaki durumu hem de oradaki durumu bilen biri olarak objektif bir şekilde bu seçimin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Sancak'ta da sürekli ilettiğimiz bir mesaj var, Aliya İzzetbegoviç yazıyoruz, Recep Tayyip Erdoğan okuyoruz. Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bir devlet başkanı kendi devletinin ve milletinin çıkarlarını savunur. Ama Erdoğan, bütün ümmetin çıkarlarını savunan bir lider. Dolayısıyla ona devlet başkanı demek biz Sancaklılara göre biraz küçük kalıyor onun yaptıklarının yanında” dedi.

“Türkiye'nin dostluğunu her zaman kendilerinde hissetsinler diye, Cumhurbaşkanımızdan da aldığımız destekle böyle bir program gerçekleştirdik”

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Kanyılmaz, “Buraya Bosna'dan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinden ve Makedonya'dan, orada siyaset yapan ve aynı zamanda çeşitli STK'larda görev yapan gençlerimizi ağırladık. Burada birkaç misyonumuz var. Bunlardan biri bu arkadaşlarımız çok zor yerlerde siyaset yapıyorlar. Orada belki de geleceğin karar alıcıları olacaklar. Malumunuz bizim Gençlik Kollarımız da dünyanın kalabalık organizasyonlarından bir tanesi. Artık uluslararası bir okul haline gelmiş durumda. Bu arkadaşlarımıza burada seçim sürecinde saha çalışmalarımızdan tutun, çeşitli eğitimlerimize kadar hepsini sağlıyoruz. Bunları da örnek model olarak kendi ülkelerine ihraç etmelerini sağlıyoruz ve onları sürekli takip ediyoruz. Buradaki hedeflerimizden biri de şu, kaç sene geçerse geçsin bu programlar vasıtasıyla iyi bir intiba bırakmak ve yarın öbür gün bu arkadaşlar kendi ülkelerinde bir yerlere geldiklerinde, bu arkadaşların gönüllü, organik Türkiye Cumhuriyeti'nin lobicileri olmaları. Biz bu açıdan bunu çok önemsiyoruz. Bu arkadaşlar, yarın öbür gün kendi ülkelerinde karar alıcı veya herhangi bir yerde kendilerine yer bulduklarında Türkiye aleyhine laf söyletmesinler, Türkiye'nin dostluğunu her zaman kendilerinde hissetsinler diye, Cumhurbaşkanımızdan da aldığımız destekle böyle bir program gerçekleştirdik. Şu an için 45 arkadaşımız buradalar.

Bu arkadaşlarımıza biz, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, YTB gibi çeşitli kurumlarımızla yapılan yatırımları ve o bölgeye verilen desteği anlatmamıza gerek kalmadan onlar zaten bunların hepsini biliyordu. Biz onlara bir şey söylemeden onlar sahada bunları anlatmış oldular. Bu bizim için hem şaşırtıcı hem de çok önemli bir gelişmeydi” diye konuştu.

#Balkan gençleri
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