Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
Genel 25.03.2022, 09:19 25.03.2022, 09:22
Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma sonrasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelerden 9'u gözaltına alındı.
Bunlardan 3'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 1'inin ise Sahil Güvenlik Komutanlığında astsubay rütbesinde görevli olduğu açıklandı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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