Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü: 3 yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Genel 15.02.2023, 01:23
Ercan Ertan yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Soğanbükü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki toprak alana çarparak devrildi.
Kazada, araçtaki Vildan Ertan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan sürücü ile Aleyna ve Melek Deniz Ertan sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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