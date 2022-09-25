Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrildi. Meydana gelen kazada aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi yaralandı.
Genel 25.09.2022, 14:39 25.09.2022, 15:01
Balıkesir-Kütahya kara yolunda Sercan T. idaresindeki otomobil, OSB mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
Araçta sıkışan sürücünün eşi Büşra T. ile 4 yaşındaki çocukları Fatih Aybars T, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, eşi Büşra T. ve çocukları Fatih Aybars T, ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hemşire olduğu öğrenilen Büşra T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
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