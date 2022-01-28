Balıkesir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.
Genel 28.01.2022, 17:01
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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