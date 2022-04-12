Balıkçı teknesi ağına takılan paketten uyuşturucu çıktı
Mersin açıklarında, balıkçı teknesi ağına takılan pakette 62 kilogram esrar çıktı.
Genel 12.04.2022, 10:53
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinin ağına bir paketin takıldığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede paketin içerisinde 62 kilogram esrar ele geçirdi.
Kaynak: AA
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