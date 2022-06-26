Balçıklaşan alanda mahsur kalan koyunlar ekiplerce kurtarıldı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde şiddetli yağışın ardından balçıklaşan alanda mahsur kalan 100 koyundan 96'sı kurtarıldı, 4'ü ise telef oldu.
Genel 26.06.2022, 15:29
Bölgede dün etkili olan yoğun sağanakla yüksek kesimlerden gelen sel Karataş Gölü'ne doldu.
Bu sırada gölün suyunun çekildiği Bahçeözü mevkiinde koyunlarını otlatan Orhan Arıkan'ın 100 koyunu, selin etkisiyle balçıklaşan alanda mahsur kaldı.
Kendi çabalarıyla alandan çıkan Arıkan, köylülerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Arıkan, köy sakinlerinin de yardımıyla 50 koyununu kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli araç ve halatlarla 46 koyunu balçıklı alandan çıkardı.
Hayvanlardan 4'nün telef olduğu belirlendi.
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