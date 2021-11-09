Bal tenekesinde eroin ele geçirildi
Bağcılar'da Jandarma ekipleri şüphelendikleri kişiye yönelik yaptıkları operasyonda bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin ele geçirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde, şüpheli K.Ç.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde girişi yapacağı bilgisini aldı.
Yapılan takip neticesinde; söz konusu uyuşturucu maddenin Bağcılar'da bir adreste saklandığı belirlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda Bağcılar'daki adreste narkotik köpeği "Atak"ın da katılımıyla arama yapıldı. Atak'ın tepki vermesi üzerine teneke kutular açıldı. Tenekelerin içerisinde özel hazırlanmış gizli bölmede 14 kilogram eroin bulundu. Tenekelerin hem uyuşturucu maddeleri gizlemek hem de narkotik köpeklerinin tepki vermesini önlemek için bal ile doldurulduğu görüldü.
Gözaltına alınan K.Ç., Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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