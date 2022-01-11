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Bakırköy Belediyesi'nde işçiler 79 gündür grevde

Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle işçiler tarafından başlatılan grev 79. gününde devam ediyor.

Genel 11.01.2022, 16:24 11.01.2022, 16:31
Bakırköy Belediyesi'nde işçiler 79 gündür grevde

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Yağmur altında halay çeken sendika üyelerinden bazıları da tüplü sobalarla ısınmaya çalıştı. Belediyenin girişindeki yazı tahtasına "Grevimizin 79. günü" yazısı yazan işçiler, duvara da "Bakırköy işçileri ile kim helalleşecek", "Direnen işçiler yenilmezler" ve "Helalleşmek Bakırköy işçisiyle başlar" pankartlarını astı.

Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün grevlerinin, emek mücadelelerinin 79. gününde olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen cuma günü görüşüp sorunlarını aktardıklarını belirten Doğan, Kılıçdaroğlu'nun da sorunu çözmek için belediye başkanına talimat vereceğini söylediğini kaydetti.

Belediyeden sendika olarak 2020, 2021 ve 2022 yılları için enflasyon oranında zam ve refah payı talep ettiklerine değinen Doğan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise "sıfır zam" teklifi verdiğini hatırlattı.

"Haklı taleplerimizin karşılığını alana kadar devam edeceğiz"

Bu yüzden belediyenin önünde soğukta, karda, kışta kadınlarla ve çocuklarla bir grev sergilediklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Haklı taleplerimizin karşılığını alana kadar da mücadele devam edeceğiz. Biliyorsunuz hava şartlarını. Kovid-19 salgını malum Türkiye'de pik yaptı. Burada arkadaşlarımız hastalandı. Yakınlarını kaybeden arkadaşlarımız oldu ama bizim de belediyeden başka bir gelirimiz olmadığı için işin ucunda ölüm de olsa bu mücadeleyi vermek zorundayız. Hava durumu bugün kar yağışı gösteriyor. Kar da yağsa taş da yağsa evimize ekmek götürmek için bu mücadeleyi vermek zorundayız. Başka şansımız yok çünkü."

Doğan, grevin masada bitmesi için talebi doğrultusunda bugün Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu ile görüşeceklerini dile getirdi.

"Hatırlatmak amacıyla duvara yazdık"

Belediye-İş İş Yeri Temsilcisi Ahmet Kuruçay, Başkan Kerimoğlu'nun en son görüşmede, 2020 yılı için yüzde 5, 2021 yılı için yüzde 7, 2022 yılı için ise yüzde 9 zam teklifi verdiğini anlatarak, enflasyon oranında zam taleplerini yineledi.

Grev nedeniyle işçilerin maaş almadığını ve kredi kartlarından harcama yaptıklarını, bankalara borçlandıklarını dile getiren Kuruçay, Kerimoğlu'ndan ve Kılıçdaroğlu'ndan verilen sözleri tutmalarını istedi.

Duvara astıkları, "Helalleşmek Bakırköy işçisiyle başlar" pankartına değinen Kuruçay, "Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözünü (helalleşme) burada hatırlatmak amacıyla duvara yazdık. Biliyorsunuz 'Helalleşmek gerekiyor.' denildi ama biz inanıyoruz ki önce emekçilerle, halka hizmet eden kendi belediyesindeki emekçilerle helalleşmesi gerektiğini düşündüğümüz için sadece sesimizi duyurmak için astık." dedi.

"Umutla sonucu bekliyoruz"

İşçi Yılmaz Şutanrıkulu, 27 yıldır belediyede işçi olduğunu belirterek, umutla görüşmelerin sonucunu beklediklerini söyledi.

Millet İttifakı ilçe temsilcilerinin kendilerini desteklediğini anlatan Şutanrıkulu, seslerini bütün siyasi parti temsilcilerinin duymalarını istedi.

Grev çadırında kendilerine desteğe gelen belediyenin taşeron kadrosunda yer alan 5 işçinin de kameralarla tespit edilip işten atıldığını savunan Şutanrıkulu, bu kişilerin tekrardan işe alınmasını istedi.

Kerimoğlu, işçilerle konuştu

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, belediye binasına girerken grev yapan işçilerin yanına geldi.

Burada işçi temsilcisi Belediye-İş Genel Mali Sekreter Bayram Özkan ile konuşan Kerimoğlu, profesyonel sendikacılarla çok uzun süre konuştuklarını, sonuç alamadıklarını, belediye yönetiminin artık biraz da emekçilerle konuşmak istediğini söyledi. Kerimoğlu, bu yüzden de bugün 10 emekçi ile saat 14.00 gibi görüşmek istediklerini dile getirdi.

Özkan'ın, sendika temsilcilerinin de belediye çalışanı olduğunu ve onların geleceğini anlatması üzerine Kerimoğlu, "Ben emekçi arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemek istiyorum, var ise taleplerini dinlemek istiyorum. Sendikadan bağımsız olarak karşılıklı uzlaşıyı sağlayabileceğimiz bir ortam olsun arzusundayım. İnşallah çözeceğiz. Çözülmeyen, bitmeyen toplu sözleşme yoktur. Mutlaka sonunda imza atacağız ama belediyenin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak atacağız." dedi.

Bunun üzerine Özkan ise çalışanların yaşam koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.

#bakırköy belediyesi #İşçi #grev
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