Bakanlıktan sokak köpeklerini kısırlaştırmak için 3 milyar liralık bütçe

Belediyelerin baş etmekte yetersiz kaldığı 'sokak köpekleri' sorununa neşter vuruluyor. 5 bakanlığın içinde olduğu özel komisyon ilk toplantısında, barınak açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere yaptırımı ele aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için önümüzdeki yıl için 3 milyar liralık bütçe ayırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Konya'da bir barınakta yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntülerinin ardından Türkiye genelinde bir çalışma yapılması talimatını verdi. Talimatın ardından Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Adalet, İçişleri, Sağlık bakanları ile bazı AK Parti milletvekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirerek yol haritası belirledi.

BELEDİYELERE YENİ MEVZUAT

Toplantıda, barınakların iyileştirilmesi konusu gündeme geldi. Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte barınak açma yükümlülüğü getirilmesine rağmen barınak açamayan belediyelere yaptırım uygulaması değerlendirildi. Yasaya göre, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için hayvan bakımevleri kurmak zorunda. Konuyla ilgili bir mevzuat çalışması yapılacağı ve en kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.

KISIRLAŞTIRMA İÇİN 3 MİLYAR BÜTÇE

Edinilen bilgilere göre, barınakların denetlenmesi konusunda yeni düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki yıl hayvanların kısırlaştırılması için Tarım Bakanlığı tarafından 3 milyar TL bütçe ayrıldığı belirtildi. Toplantıda, toplu gezerek saldırgan hale gelen sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi gerektiği belirtildi. 27 çocuğun hayvan saldırısı sonucu ya da kaçarken trafik kazasına uğradığı için öldüğü ya da yaralandığı kaydedildi.

ORMANLARDA YER AYRILACAK

Önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer ayrılacağını, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz'da başlatılacağını açıklamıştı.