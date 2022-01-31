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Bakanlıktan Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı sorumlu 6,8 milyon lira ceza kesti.

Genel 31.01.2022, 09:49
Bakanlıktan Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya ceza

Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli kar yağışı sebebiyle 24 Ocak Pazartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik kazaları yaşanırken, yoğun trafik kentte ulaşımı da olumsuz etkilemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti.

Bakanlık, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) mevkilerini kapsayan yolların 18 saat trafiğe kapalı olmasından dolayı işletmeci firma KMO'ya 6 milyon 795 bin 957 lira ceza kesti.

- Otoyol geçiş ücretleri iade edildi

Öte yandan KMO İşletmesi de yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamada bulundu.

Son yılların en şiddetli kar yağışının görüldüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-1, Kesim-2 ve Kesim-7'yi kapsayan otoyol ağı boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten şirket, "Ancak olumsuz hava koşulları öncesinde, gerek tuz serpme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır." ifadesini kullandı.

KMO İşletmesi, otoyolda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına Kuzey Marmara Otoyolu'nun "Kesim-1: Kınalı-Yassıören", "Kesim-2: Yassıören-Odayeri" ve "Kesim-7: Habipler-Hasdal" mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini iade ettiğini bildirdi.

Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için KMO İşletmesi olarak hazırlıklarını yeniden gözden geçireceklerini vurgulayan şirket, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacaklarını dile getirdi.

- Otoyol geçiş ücretleri iade edildi

Öte yandan KMO İşletmesi de yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamada bulundu.

Son yılların en şiddetli kar yağışının görüldüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-1, Kesim-2 ve Kesim-7'yi kapsayan otoyol ağı boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten şirket, "Ancak olumsuz hava koşulları öncesinde, gerek tuz serpme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır." ifadesini kullandı.

KMO İşletmesi, otoyolda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına Kuzey Marmara Otoyolu'nun "Kesim-1: Kınalı-Yassıören", "Kesim-2: Yassıören-Odayeri" ve "Kesim-7: Habipler-Hasdal" mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini iade ettiğini bildirdi.

Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için KMO İşletmesi olarak hazırlıklarını yeniden gözden geçireceklerini vurgulayan şirket, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacaklarını dile getirdi.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı #Kuzey Marmara Otoyolu #ceza
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