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Bakanlıktan gıdaya sıkı takip: 7 ayda 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı

Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucu 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı, 24 işletme faaliyetten men edildi.

Genel 06.08.2022, 15:33
Bakanlıktan gıdaya sıkı takip: 7 ayda 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı

Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucu 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı, 24 işletme faaliyetten men edildi.

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