Bakanlıktan 49 binden fazla işletmeye denetim

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çevrenin korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Teknolojik gelişmelerin çevre denetim altyapısına entegre edilmesi sayesinde denetimlerin çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, geçen yıl yapılan 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Bu yılın 9 ayında ise 81 ilde 49 bin 25 çevre denetimi yapan Bakanlığın, atık, su ve hava başta olmak üzere doğayı kirleten 3 bin 165 tesise toplamda 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Denetimlerde 285 işletmenin de faaliyetten men edildiği aktarılan açıklamada, uygulanan ceza miktarlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 672 idari yaptırımda 208 milyon 344 bin 30 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 403 idari yaptırımda 65 milyon 87 bin 266 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 367 idari yaptırımda 38 milyon 184 bin 718 lira, ÇED süreçlerine ilişkin 348 idari yaptırımda 29 milyon 644 bin 349 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 332 idari yaptırımda 6 milyon 711 bin 415 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 51 idari yaptırımda 6 milyon 237 bin 226 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 398 idari yaptırımda 1 milyon 444 bin 376 lira, anız yakanlara yönelik 239 idari yaptırımda 759 bin 336 lira, sıfır atık, poşet konulu 36 işlemde 290 bin 500 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 319 idari yaptırımda 29 milyon 97 bin 521 lira olmak üzere toplamda 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası kesildi."

- En çok ceza uygulanan il Konya oldu

Bu yılın 9 ayında en çok çevre cezası uygulanan illerin sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olduğu belirtilerek, Konya'da 41 milyon 393 bin 487 lira çevre cezası uygulandığı bildirildi.

Konya'yı 34 milyon 454 bin 134 lira ceza ile Ankara takip ederken, en çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Tekirdağ oldu ve bu ilde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 28 milyon 672 bin 658 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Kocaeli'de ise 21 milyon 841 bin 312 lira idari para cezası uygulanırken, İstanbul'da 19 milyon 879 bin 109 lira cezai işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

- Çevre denetimleri nasıl yapılıyor?

Açıklamada, bakanlığın denetimleri, "Kirletici vasfı yüksek olan tesisleri sürekli izleme merkezinden gerçek zamanlı olarak takip ederek, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik olarak tespit ederek, madencilik işletmeleri, atık barajları gibi faaliyetleri uzaktan algılama sistemleri ile izleyerek" gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlığın yine bu kapsamda 360 istasyonla ülkenin hava kalitesini ve tüm çevre denetimlerini de sürekli denetim merkezinden takip ettiği belirtildi.