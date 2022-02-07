Bakanlık duyurdu! Atamalar ertelendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuda engelli atamaları ertelendi.
Genel 07.02.2022, 16:55 07.02.2022, 17:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.
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