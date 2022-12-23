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Bakan Yanık açıkladı: '9,2 milyar lira destek sağladık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını ifade etti.

Genel 23.12.2022, 15:08
Bakan Yanık açıkladı: '9,2 milyar lira destek sağladık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili bilgileri paylaştı.

Yanık, bugüne kadar program kapsamında 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.

Temmuzda başlayan ödemelerin, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını vurgulayan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon lira ödeme yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Yanık, "Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon lira tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850-1250 lira olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar lirayı aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Ailelere 350-650 lira arasında "Çocuk Desteği"

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı da amaçladıklarını belirtti.

"Çocuk Desteği" ile hanelere 350-650 lira arasında ilave ödeme yaptıklarını bildiren Yanık, "Bu kapsamda hanelerimize aralık ayına ilişkin 862 milyon lira destek sağladık. Böylece bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programı'mızdaki Çocuk Desteği ile hanelerimize 1,6 milyar lira ilave destek verdik." açıklamasında bulundu.

Başvurular sürüyor

Bakan Derya Yanık, kapsamını genişleterek, bütçesini 40 milyar liraya çıkardıkları desteğe başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla devam ettiğini duyurdu.

Yanık, "Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinin altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV mütevelli heyetinin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımından faydalanabilecek." açıklamasını yaptı.

#9 #2 milyar lira destek sağladık #Türkiye Aile Destek Programı
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