Bakan Soylu'dan "Evim Yuvam Olsun" kampanyasına destek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğunu açıkladı.
Genel 19.02.2023, 20:56 19.02.2023, 22:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun kampanyasına veriyoruz." ifadesini kullandı.
Kampanya kapsamında, hayırseverler, depremzedeler kalıcı konutlara erişene kadar onların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.
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