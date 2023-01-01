Bakan Soylu, jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yılın ilk gününde, İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla kahvaltı yaptı.
Genel 01.01.2023, 10:02
Geceyi üs bölgesinde geçiren Süleyman Soylu, günün ilk ışıklarıyla üssün çevresindeki gözetleme kulelerini gezdi ve jandarmalarla bir süre sohbet etti.
Soylu, daha sonra üs bölgesindeki jandarmalarla kahvaltı yaptı.
Bakan Soylu'ya Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.
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