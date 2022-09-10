Bakan Muş paylaştı: 513 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin yakalandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 10, 2022
Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/WIl6plFvE6
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