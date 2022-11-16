Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) ikili temaslarını sürdürüyor.

Bakan Kurum, bugünkü temasları kapsamında ilk olarak Hollanda Çevre Bakanı Vivianne Heijnen ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Hollanda arasında çevre alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalanması için teknik ekiplerin görüşmelere başlamasına karar verildi.

Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Kurum ve Bakan Heijnen arasında özellikle döngüsel ekonomi alanının yanı sıra atık yönetimi konusunda ortak çalışmalar yapılması ile yeşil hidrojen teknolojisi konusunda AR-GE çalışmaları için iş birliği imkanlarının araştırılması gibi konular görüşüldü.

Hollanda'nın katı atık bertaraf teknolojisiyle ilgili yaptığı çalışmaların ele alındığı görüşmede, BM çatısı altında imzalanan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na Hollanda'da da destek vereceğini ifade etti.

Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Kurum, daha sonra Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar'la Türkiye arasında karbon yakalama ve depolama teknolojisi gibi çevre alanındaki yenilikçi teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla araştırma geliştirme çalışmaları yapılması konuları ele alındı.

Ayrıca, iklim değişikliği kapsamında her iki ülkenin mevcut iş birliğinin çevre alanında ve özellikle yenilenebilir enerji alanlarında da artırılması gerektiği konusundaki görüş birliği yinelendi.

Öte yandan görüşmelerde, her iki bakan Murat Kurum'a Taksim'deki terör olayından duydukları üzüntüyü dile getirerek taziyelerini iletti.

Avrupa Komisyonu Üyesi ile görüşme

Kurum, Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius ile de görüştü. Görüşmede, biyoçeşitliliğin korunması için bütün ülke ve tarafların kolektif somut eylem gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

Sinkevicius, Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin korunması için Avrupa Birliği'ne her konuda destek olacağını ifade etti. Görüşmede özellikle denizlerin, akarsuların ve göllerin korunmasının yanı sıra orman yangınları konularında birlikte uyum içerisinde çalışılması gerektiğinin altı çizildi.