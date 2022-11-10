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Bakan Kurum açıkladı: 3 binden fazla personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına merkezi yerleştirme sistemi ile çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz" dedi.

Genel 10.11.2022, 09:57
Bakan Kurum açıkladı: 3 binden fazla personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin son 3 yılda sosyal konutlardaki aylık taksit ödemelerinde artış oranlarını vatandaşın lehine düzenlediğini ifade etti.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Kurum, sözlerine, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıl dönümünde rahmet, şükran ve saygıyla anarak başladı.

TOKİ tarafından yapılan 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerinin teslim edilmediği iddiasına birçok kez cevap verdiklerini belirten Kurum, 2019 yılından beri İzmir, Elazığ, Malatya ve diğer yangın ve sel bölgelerinde, 45 bin konut yaptıklarını söyledi.

Kurum, "Altını önemle çiziyorum ki 50 bin sosyal konut kampanyamızda 142 aktif projede 52 bin 128 konutumuzu, yine 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, 252 aktif projede 97 bin 483 konutumuzu hak sahiplerine etaplar halinde teslim ediyoruz. Şu anda 150 bin sosyal konutumuzun büyük bir bölümünü vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu daha teslim edeceğiz ve kalan inşaatlarımız da hızlı bir şekilde sözümüzü tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bazı milletvekillerinin sorduğu sorulardan TOKİ'nin nasıl kaynak ürettiğine dair bilgileri olmadığını gördüğünü söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"TOKİ, 7 gün 24 saat Sayıştay denetimine tabidir. TOKİ'miz genel bütçeden pay almıyor. TOKİ, kendi dinamikleriyle, konut, iş yeri ve arsa satış gelirleri, kredi geri dönüşleri, yurt dışı çıkış harçları, yapım işleri hizmet payı ve benzeri gelirlerle konut projelerinin finansmanını gerçekleştiriyor. TOKİ, bugüne kadar 1 trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle, 1 milyon 170 bin konutu yapmış bir kurumdur. Yeni projelerimizi de aynı gücü göstererek ve kaynak üreterek yapacaktır, hiç endişeniz olmasın. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 250 bin konutumuzu da milletimize söz verdiğimiz tarihe kadar yapacağız. Ayrıca şunu da ifade edeyim: 'Kaynak, kaynak' diyorsunuz. Biz de her defasında söylediğimiz gibi kaynak bu millettir, bu milletin özgüvenidir; teminatı da garantisi de bundan öncekilerde olduğu gibi bu dev projemizde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

TOKİ'ye bu sene 10 milyar lira kaynak aktardıklarını, bunun üstünde bir talep gelmesi halinde de gerekli kaynağı aktaracaklarını söyleyen Kurum, TOKİ konutlarının ödemelerine ve taksitlerine ilişkin bir üzerine, şunları kaydetti:

"TOKİ projelerimizde aylık taksitler, 6 ayda bir, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranları baz alınarak güncellenmektedir. Ancak burada vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alınarak, artış oranları vatandaşımızın lehine, memur maaş artışlarından daha düşük olarak uygulanmaktadır. TOKİ, son 3 yılda sosyal konutlarımıza memur maaş artış oranını tam olarak uygulamamış, ödemeleri vatandaş lehine düzenlenmiştir. Örneğin, geçen yıl memur maaş artış oranı yüzde 80'in üzerinde olmasına rağmen, yüzde 25 oranı uygulanmıştır."

Kurum, bazı eleştiriler üzerine, "Siz şöyle bir aynaya bakın, 3 buçuk yıldır yönettiğiniz belediyelerinizde kaç tane dönüşüm projesi yaptınız? Aynada kendinizi bir mukayese edin." ifadelerini kullandı.

#Murat Kurum
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