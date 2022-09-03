Bakan Koca'nın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin bugün itibariyle negatif çıktığını söyledi.
Genel 03.09.2022, 10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüsü atlattığını duyurdu. Altun, "Dün, COVID-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalığına ilişkin bugün itibarıyla testinin negatif çıktığını duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Dün, COVID-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
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