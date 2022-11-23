Bakan Koca: Düzce depreminde 22 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bakan Fahrettin Koca, çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin son durumu paylaştı:

"04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."

Vali Atay: 1-2 tane ahırın yıkıldığından bahsettiler

Vali Cevdet Atay da deprem sonrası ufak çaplı yaralanmaların olduğunu belirterek, "Panik anında atlayanlar olmuş. 1-2 tane ahırın yıkıldığından bahsettiler. Taramalar daha devam ediyor. Gölyaka'da da çok olumsuz bir şey intikal etmedi şimdiye kadar. İnşallah da olmaz. En azından can kaybı olmaması sevindirici" açıklamasını yaptı.