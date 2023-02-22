Bakan Koca: Balcalı Hastanesi'ndeki hastaların nakli tamamlanmak üzere
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
Genel 22.02.2023, 08:59 22.02.2023, 09:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde orta düzeyde hasar tespit edildiğini hatırlattı.
Bunun üzerine hastanede tedavi gören hastaların Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne nakillerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Koca, "Deprem izolatörlü yeni Güney Seyhan Hastanemizse kapasitesiyle göreve hazır" sözlerini kullandı.
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